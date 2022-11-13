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Факты / Україна

Легендарная Чернобаевка: ВСУ показали аэродром после оккупантов

Валентина Летяк, редактор ленты
Легендарная Чернобаевка: ВСУ показали аэродром после оккупантов

Разбита российская техника и развалины международного аэропорта Херсон в легендарной Чернобаевке – Вооруженные силы Украины показали кадры с аэродрома после выхода оккупантов.

Саму Чернобаевку ВСУ освободили 11 ноября.

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Россия вывела свою технику с территории аэродрома еще в конце октября, поэтому “сериал” Чернобаевка подошел к концу.

Село Чернобаевка находится недалеко от города Херсон (примерно на расстоянии 11 км).

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Фото: Чорнобаївська сільська рада

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