Легендарная Чернобаевка: ВСУ показали аэродром после оккупантов
Разбита российская техника и развалины международного аэропорта Херсон в легендарной Чернобаевке – Вооруженные силы Украины показали кадры с аэродрома после выхода оккупантов.
Саму Чернобаевку ВСУ освободили 11 ноября.
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Россия вывела свою технику с территории аэродрома еще в конце октября, поэтому “сериал” Чернобаевка подошел к концу.
Село Чернобаевка находится недалеко от города Херсон (примерно на расстоянии 11 км).
Фото: Чорнобаївська сільська рада