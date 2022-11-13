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Факти / Україна

Легендарна Чорнобаївка: ЗСУ показали аеродром після окупантів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Легендарна Чорнобаївка: ЗСУ показали аеродром після окупантів

Розбита російська техніка та руїни міжнародного аеропорту Херсон у легендарній Чорнобаївці – Збройні сили України показали кадри з аеродрому після виходу окупантів.

Саму Чорнобаївку ЗСУ звільнили 11 листопада.

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Росія вивела свою техніку з території аеродрому ще наприкінці жовтня, тому “серіал” Чорнобаївка добіг кінця.

Село Чорнобаївка розташоване неподалік від міста Херсон (приблизно на відстані 11 км).

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Фото: Чорнобаївська сільська рада

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