Легендарна Чорнобаївка: ЗСУ показали аеродром після окупантів
Розбита російська техніка та руїни міжнародного аеропорту Херсон у легендарній Чорнобаївці – Збройні сили України показали кадри з аеродрому після виходу окупантів.
Саму Чорнобаївку ЗСУ звільнили 11 листопада.
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Росія вивела свою техніку з території аеродрому ще наприкінці жовтня, тому “серіал” Чорнобаївка добіг кінця.
Село Чорнобаївка розташоване неподалік від міста Херсон (приблизно на відстані 11 км).
Фото: Чорнобаївська сільська рада