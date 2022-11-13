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Факти / Україна

РФ може перекинути підрозділи з Херсону на Донецький напрямок – Жданов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ може перекинути підрозділи з Херсону на Донецький напрямок – Жданов
Фото: УНІАН

Найбоєздатніші частини російської армії, які виводилися з правого берега Дніпра ще з 22 жовтня, можуть опинитя на Донецькому напрямку.

Таку думку на своєму YouTube-каналі висловив військовий експерт Олег Жданов, аналізуючи оперативну ситуацію на фронті.

– Натиск російських військ посилюється, кількість атак збільшується. Цілком можливо, що війська, які вийшли з правого берега, особливо найбоєздатніші частини, які виходили ще о 22 жовтня, можуть опинитися на Донецькому напрямку, – сказав він.

За його словами, вони можуть посилити приватні військові компанії на цьому напрямку.

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Водночас окупанти продовжують укріплення позицій на лівому березі, а також виселення людей у 15-кілометровій зоні вздовж Дніпра.

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