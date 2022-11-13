Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россия наращивает войска и строит укрепления в районе Мелитополя – Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия наращивает группировку оккупационных войск и строит укрепления в районе Мелитополя Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13 ноября.

— Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак, — сообщили в Генштабе.

В временно оккупированных населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника.

Сейчас смотрят

В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов.

– Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, — добавили в Генштабе.

Читайте
РФ может перебросить подразделения из Херсона на Донецкое направление – Жданов

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка