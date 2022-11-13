Ноябрь, 13 в 18:43

Россия наращивает группировку оккупационных войск и строит укрепления в районе Мелитополя Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13 ноября.

— Отмечается наращивание группировки оккупационных войск в районе Мелитополя Запорожской области. По периметру города строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак, — сообщили в Генштабе.

В временно оккупированных населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника.

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В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов.

– Под поражение попали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитно-ракетных комплексов противника. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, — добавили в Генштабе.