Росія нарощує війська та будує укріплення в районі Мелітополя – Генштаб
Росія нарощує угруповання окупаційних військ та будує укріплення в районі Мелітополя Запорізької області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13 листопада.
– Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак, – повідомили у Генштабі.
В тимчасово окупованих населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника.
У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
Також у Генштабі повідомили, що протягом доби українська авіація завдала по ворогу 16 ударів.
– Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, – додали у Генштабі.