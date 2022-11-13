Листопад, 13 в 18:43

Росія нарощує угруповання окупаційних військ та будує укріплення в районі Мелітополя Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13 листопада.

– Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак, – повідомили у Генштабі.

В тимчасово окупованих населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника.

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У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Також у Генштабі повідомили, що протягом доби українська авіація завдала по ворогу 16 ударів.

– Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, – додали у Генштабі.