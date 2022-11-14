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Факты / Україна

В Киеве и восьми областях 14 ноября будут действовать плановые отключения — Укрэнерго

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Киеве и восьми областях 14 ноября будут действовать плановые отключения — Укрэнерго
Фото: Pixabay

В понедельник, 14 ноября, с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других регионах Украины отключения пока не прогнозируются.

– Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Кроме того, напоминают о важности сознательного потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового использования.

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К слову, в ДТЭК ранее предостерегали, что свет в Киеве с наступлением холодов могут отключать на большее количество времени.

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