В Киеве и восьми областях 14 ноября будут действовать плановые отключения — Укрэнерго
В понедельник, 14 ноября, с 00.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
В других регионах Украины отключения пока не прогнозируются.
– Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Кроме того, напоминают о важности сознательного потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового использования.
К слову, в ДТЭК ранее предостерегали, что свет в Киеве с наступлением холодов могут отключать на большее количество времени.