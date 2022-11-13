Висока ймовірність обстрілів та руйнування інфраструктури: в ОВА закликали жителів Херсонщини евакуюватися

Листопад, 13 в 18:25

На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів.

Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

– Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області! Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах, – каже Янушевич.

Крім того, він зазначив, що окупанти перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

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– Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти! – інформує голова ОВА.

Аби уточнити інформацію та записатися на евакуацію потрібно звернутися на нашу гарячу лінію:

0 800 330 951;

38 091 481 7845.

Також повідомляється, що після евакуації людей не залишать наодинці зі своїми проблемами та вони зможуть отримати всю необхідну допомогу.

Фото: Людмила Денісова