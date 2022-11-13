Висока ймовірність обстрілів та руйнування інфраструктури: в ОВА закликали жителів Херсонщини евакуюватися
На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів.
Про це заявив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
– Шановні жителі Херсона та звільнених населених пунктів області! Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах, – каже Янушевич.
Крім того, він зазначив, що окупанти перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
– Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти! – інформує голова ОВА.
Аби уточнити інформацію та записатися на евакуацію потрібно звернутися на нашу гарячу лінію:
- 0 800 330 951;
- 38 091 481 7845.
Також повідомляється, що після евакуації людей не залишать наодинці зі своїми проблемами та вони зможуть отримати всю необхідну допомогу.
Фото: Людмила Денісова