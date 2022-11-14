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Факты / Україна

Количество иностранных инвестиций в 2022 году увеличилось на 8 млрд грн – Гетманцев

Анастасия Гевко, редактор ленты
Данило Гетманцев
Фото: УНИАН

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что иностранные компании продолжают работать и поддерживать нас, несмотря на войну.

Так, по его информации, анализ налоговых поступлений топ-500 крупнейших компаний с иностранными инвестициями за 11 месяцев 2022 года свидетельствует об увеличении поступлений по сравнению с 2021 годом на 8 млрд грн.

– Это поступление только в сведенный бюджет. То есть, несмотря на сложившееся впечатление о том, что иностранный бизнес сократился в Украине с началом войны, иностранные компании продолжают работать и поддерживать ВСУ, – написал Гетманцев на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 14 ноября.

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