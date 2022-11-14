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Факти / Україна

Кількість іноземних інвестицій у 2022 році збільшилась на 8 млрд грн – Гетьманцев

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Інвестиції
Фото: Dreamstime

Очільник комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що іноземні компанії продовжують працювати та підтримувати нас, попри війну. 

Так, за його інформацією, аналіз податкових надходжень топ-500 найбільших компаній з іноземними інвестиціями за 11 місяців 2022 року свідчить про збільшення надходжень порівняно з 2021 роком на 8 млрд грн.

– Це надходження тільки до зведеного бюджету. Тобто, попри усталене враження про те, що іноземний бізнес скоротився в Україні з початком війни, іноземні компанії продовжують працювати та підтримувати ЗСУ, – написав Гетьманцев на своїй сторінці у соцмережі Facebook в понеділок, 14 листопада.

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