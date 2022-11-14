Ноябрь, 14 в 18:14

В Херсонской области российские оккупанты издевались не только над гражданскими, но и над животными. Ради развлечения они повесили краснокнижных хомяков.

Фото с оставленной россиянами позиции опубликовал эколог Михаил Русин.

Он занимался проектом по сохранению серого хомяка в Херсонской области и Запорожье до 2021 года.

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— На фото один из повешенных – серый хомячок, Красная книга Украины, – написал Русин.

На фото можно увидеть, что грызунов повесили на ветках за хвосты и шею. В результате таких издевательств животные погибли.

Ранее стало известно, что перед бегством из правобережной Херсонщины российские захватчики украли несколько енотов из зоопарка.

Как отметил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук, животных забрали не простые солдаты РФ, а представители военного командования.