Повісили на гілках: окупанти знущалися з червонокнижних хом’яків на Херсонщині
На Херсонщині російські окупанти знущалися не лише з цивільних, а й з тварин. Заради розваги вони повісили червонокнижних хом’яків.
Фото із залишеної росіянами позиції опублікував еколог Михайло Русін.
Він займався проєктом зі збереженням сірого хом’яка на Херсонщині та Запоріжжі до 2021 року.
– На фото один із повішених – сірий хом’ячок, Червона книга України, – написав Русін.
На світлині можна побачити, що гризунів повісили на гілках за хвости та шию. В результаті таких знущань тварини загинули.
Раніше стало відомо, що перед втечею з правобережної Херсонщини російські загарбники викрали декілька єнотів із зоопарку.
Як зазначив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, тварин забрали не прості солдати РФ, а представники військового командування.
Фото: Михайло Русін