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Факти / Україна

Повісили на гілках: окупанти знущалися з червонокнижних хом’яків на Херсонщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
повішені хом'яки

На Херсонщині російські окупанти знущалися не лише з цивільних, а й з тварин. Заради розваги вони повісили червонокнижних хом’яків.

Фото із залишеної росіянами позиції опублікував еколог Михайло Русін.

Він займався проєктом зі збереженням сірого хом’яка на Херсонщині та Запоріжжі до 2021 року.

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– На фото один із повішених – сірий хом’ячок, Червона книга України, – написав Русін.

На світлині можна побачити, що гризунів повісили на гілках за хвости та шию. В результаті таких знущань тварини загинули.

Раніше стало відомо, що перед втечею з правобережної Херсонщини російські загарбники викрали декілька єнотів із зоопарку.

Як зазначив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук, тварин забрали не прості солдати РФ, а представники військового командування.

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Фото: Михайло Русін

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