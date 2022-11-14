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Факты / Україна

В Беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков для мобилизованных — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

В Беларуси объявили тендер на печать 50 тыс. бланков для мобилизованных. Срок выполнения заказа — до 31 декабря текущего года.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

– По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 тыс. экземпляров сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года, – говорится в сообщении.

Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Но при этом угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется.

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К слову, Вооруженные силы Украины и разведка будут знать о повторном наступлении со стороны Беларуси за несколько недель до его начала.

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