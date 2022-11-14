У Білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків для мобілізованих – Генштаб

Листопад, 14 в 20:41

У Білорусі оголосили тендер на друк 50 тис. бланків для мобілізованих із терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

– За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Але при цьому загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі зберігається.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що Збройні сили України і розвідка знатимуть про повторний наступ з боку Білорусі за кілька тижнів до його початку.