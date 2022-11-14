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Факты / Україна

В Херсоне уже заработали 2 мобильных оператора

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Київстар
Фото: Unsplash

В деоккупированном от российских военных Херсоне уже заработали два мобильных оператора.

В Киевстар сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона.

– На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе, – сообщил мобильный оператор.

Также в Vodafone сказали, что менее чем через 18 часов технари компании построили почти “новую” сеть для города. Базовые станции в эфире работают на полную мощность.

Напомним, что 12 ноября в освобожденном Херсоне ввели комендантский час. Он будет действовать каждый день с 17:00 до 8:00.

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