В Херсоне уже заработали 2 мобильных оператора

Ноябрь, 14 в 1:03

В деоккупированном от российских военных Херсоне уже заработали два мобильных оператора.

В Киевстар сообщили, что первая базовая станция с 4G от Киевстар уже работает в центре Херсона.

– На завтра запланировано много работы по восстановлению связи в городе, – сообщил мобильный оператор.

Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. Сейчас смотрят Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті

Все буде — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Также в Vodafone сказали, что менее чем через 18 часов технари компании построили почти “новую” сеть для города. Базовые станции в эфире работают на полную мощность.

Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність. Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці pic.twitter.com/3qPuQcvdPn — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022

Напомним, что 12 ноября в освобожденном Херсоне ввели комендантский час. Он будет действовать каждый день с 17:00 до 8:00.