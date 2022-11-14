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Факти / Україна

У Херсоні вже запрацювали 2 мобільні оператори

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Київстар
Фото: Unsplash

В деокупованому від російських військових Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори.

У Київстар повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.

– На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті, – повідомив мобільний оператор.

Також у Vodafone сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже “нову” мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

Нагадаємо, що 12 листопада у звільненому Херсоні запровадили комендантську годину. Вона діятиме щодня з 17:00 до 8:00.

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