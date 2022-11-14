У Херсоні вже запрацювали 2 мобільні оператори
В деокупованому від російських військових Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори.
У Київстар повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.
– На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті, – повідомив мобільний оператор.
Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.Зараз дивляться
Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті
Все буде
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022
Також у Vodafone сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже “нову” мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
Щойно включили Херсон!
Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці pic.twitter.com/3qPuQcvdPn
— Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022
Нагадаємо, що 12 листопада у звільненому Херсоні запровадили комендантську годину. Вона діятиме щодня з 17:00 до 8:00.