У Херсоні вже запрацювали 2 мобільні оператори

Листопад, 14 в 1:03

В деокупованому від російських військових Херсоні вже запрацювали два мобільних оператори.

У Київстар повідомили, що перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона.

– На завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті, – повідомив мобільний оператор.

Перша базова станція з 4G від Київстар вже працює в центрі Херсона. Зараз дивляться Працюємо далі, на завтра заплановано багато роботи з відновлення зв’язку в місті

Все буде — Kyivstar (@TwiyKyivstar) November 13, 2022

Також у Vodafone сказали, що менш ніж за 18 годин технарі компанії побудували майже “нову” мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.

Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність. Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці pic.twitter.com/3qPuQcvdPn — Vodafone Ukraine (@Vodafone_UA) November 13, 2022

Нагадаємо, що 12 листопада у звільненому Херсоні запровадили комендантську годину. Вона діятиме щодня з 17:00 до 8:00.