Ноябрь, 14 в 22:32

Вечером 14 ноября в Скадовском районе Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

По данным СМИ, взрывы были слышны в результате точечного поражения сил российских оккупантов.

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