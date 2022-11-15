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Факты / Україна

В Скадовском районе Херсонской области прогремели взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
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В Скадовском районе Херсонской области прогремели взрывы

Вечером 14 ноября в Скадовском районе Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

По данным СМИ, взрывы были слышны в результате точечного поражения сил российских оккупантов.

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