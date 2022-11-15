Листопад, 14 в 22:32

Ввечері 14 листопада у Скадовському районі на Херсонщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

За даними ЗМІ, вибухи було чутно внаслідок точкового ураження сил російських окупантів.

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