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Факти / Україна

У Скадовському районі на Херсонщині пролунали вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Скадовському районі на Херсонщині пролунали вибухи

Ввечері 14 листопада у Скадовському районі на Херсонщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

За даними ЗМІ, вибухи було чутно внаслідок точкового ураження сил російських окупантів.

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