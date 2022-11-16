Прорвет ли Каховскую дамбу – оценка разведки Британии
Каховская дамба, которой войска РФ, вероятно, нанесли повреждения при отступлении из Херсона, вряд ли обусловит значительное повышение уровня воды ниже по течению.
К такому выводу пришли представители разведки Минобороны Великобритании 16 ноября.
В оборонном ведомстве отметили, что на северной стороне дамбы разрушены три полосы автомобильного и железнодорожного мостов.
После этого движение там стало невозможным.
Однако трое водосливных ворот остались невредимыми.
Британские разведчики считают, что россияне могли повредить дамбу 11 ноября, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск в будущем.
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