Ноябрь, 16 в 9:43

Каховская дамба, которой войска РФ, вероятно, нанесли повреждения при отступлении из Херсона, вряд ли обусловит значительное повышение уровня воды ниже по течению.

К такому выводу пришли представители разведки Минобороны Великобритании 16 ноября.

В оборонном ведомстве отметили, что на северной стороне дамбы разрушены три полосы автомобильного и железнодорожного мостов.

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После этого движение там стало невозможным.

Однако трое водосливных ворот остались невредимыми.

Британские разведчики считают, что россияне могли повредить дамбу 11 ноября, чтобы воспрепятствовать продвижению украинских войск в будущем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 266-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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