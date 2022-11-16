Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Польские СМИ сообщили о падении российских ракет в Польше. Впоследствии из-за взрывов премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совета министров.

Впоследствии стало известно, что взрывы в Грубешовском районе унесли жизни двух человек. В стране ввели процедуры по повышению боеготовности отдельных воинских частей и служб, сообщил представитель правительства.

На 16 ноября президент Польши Анджей Дуда созвал заседание СНБО, сообщил глава его канцелярии.

В течение 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по всей Украине. В результате обстрела Киева погиб один человек. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет. ПВО Украины уничтожило 73 ракеты и все 10 дронов-камикадзе.

Укрэнерго из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре ввело экстренные отключения света.

Президент Украины выступил на саммите G20 и предложил свою формулу мира. По ней предлагаются репарации, создание спецтрибунала, вывод российских войск и гарантии неповторения войны.

В МАГАТЭ направят миссию специалистов на три украинские АЭС, а также в Чернобыль.

Украинские власти заявили, что не причастны к выдаче в Россию “вагнеровца” Евгения Нужина, видео с публичной казнью которого появилось в сети.