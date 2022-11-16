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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Польские СМИ сообщили о падении российских ракет в Польше. Впоследствии из-за взрывов премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Совета министров.

Впоследствии стало известно, что взрывы в Грубешовском районе унесли жизни двух человек. В стране ввели процедуры по повышению боеготовности отдельных воинских частей и служб, сообщил представитель правительства.

На 16 ноября президент Польши Анджей Дуда созвал заседание СНБО, сообщил глава его канцелярии.

В течение 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по всей Украине. В результате обстрела Киева погиб один человек. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет. ПВО Украины уничтожило 73 ракеты и все 10 дронов-камикадзе.

Укрэнерго из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре ввело экстренные отключения света.

Президент Украины выступил на саммите G20 и предложил свою формулу мира. По ней предлагаются репарации, создание спецтрибунала, вывод российских войск и гарантии неповторения войны.

В МАГАТЭ направят миссию специалистов на три украинские АЭС, а также в Чернобыль.

Украинские власти заявили, что не причастны к выдаче в Россию “вагнеровца” Евгения Нужина, видео с публичной казнью которого появилось в сети.

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00:20 - 16 ноября

В Министерстве обороны Соединенных Штатов знают о сообщениях о падении российских ракет на территории Польши, но пока не имеют официальных подтверждений по этому поводу.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, американское ведомство изучает данные о возможном падении ракет.

— Мы знаем о сообщениях в СМИ относительно этого. Мы не имеем пока информации, чтобы подтвердить эти сообщения, впрочем, опять же, мы относимся к этому очень серьезно и изучаем эти сообщения, — сказал Патрик Райдер.

Он добавил, что Пентагон будет информировать о дальнейшем развитии событий.

Патрик Райдер не стал комментировать никаких деталей. Он также не сообщил, поддерживают ли сейчас США контакт с Польшей.

— Мы изучаем эти сообщения (в прессе, — Ред.). Я не хочу спекулировать или прибегать к гипотезам, — отметил представитель Пентагона.

Генерал считает, что Соединенные Штаты не отказываются от своих обязательств по статье 5 Североатлантического договора.

— Что касается наших обязательств в сфере безопасности и Статьи 5, мы остаемся четкими, что будем оборонять каждый дюйм территории НАТО, — подчеркнул представитель Пентагона.

ИсточникDepartment of Defense

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