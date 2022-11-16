Чи прорве Каховську дамбу – оцінка розвідки Британії

Листопад, 16 в 9:43

Каховська дамба, якій війська РФ, імовірно, завдали пошкоджень під час відступу із Херсону, навряд зумовить значне підвищення рівня води нижче за течією.

Такого висновку дійшли представники розвідки Міноборони Великої Британії 16 листопада.

В оборонному відомстві наголосили, що на північному боці дамби зруйновано три смуги автомобільного та залізничного мостів.

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Після цього рух там став неможливим.

Однак троє водозливних воріт залишилися неушкодженими.

Британські розвідники вважають, що росіяни могли пошкодити дамбу 11 листопада, щоб перешкодити просуванню українських військ у майбутньому.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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