Ноябрь, 16 в 8:36

На протяжении суток украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Першотравневое, Водяное, Новомихайловка, Времьевка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 16.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 266-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.