Карта бойових дій на 16.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 16 в 8:36

Упродовж доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Новомихайлівка, Времівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 16.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.