Карта бойових дій на 16.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби українські військові відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Новомихайлівка, Времівка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 16.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 266-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.