Каким должен быть ответ НАТО на ракетный удар по Польше — политолог
Не нужно сразу объявлять войну РФ из-за ракетного удара по Польше, но необходимо продемонстрировать более жесткую дипломатическую реакцию в сторону России.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил политолог Владимир Фесенко.
— Должно быть, как минимум, жесткое требование со стороны и НАТО, и Польши к России прекратить обстрелы приграничных территорий. Потому что речь идет об угрозах для этих стран, и есть уже негативные последствия. Это может быть минимальный ответ. Иначе попытки дипломатичности они могут воспринять как проявление слабости. И тогда они могут целенаправленно бить по польским территориям и странам НАТО, испытывая уже страны на прочность, — говорит эксперт.
Он предположил, что неофициально по дипломатическим каналам жесткие сигналы и со стороны Польши, и США, и НАТО в адрес России уже поступили.
– Обе стороны – и Россия, и НАТО — избегают публичного конфликта, потому что с обеих сторон есть опасения, что прямое военное противостояние может закончиться ядерной войной. Но все равно публичная жесткость в адрес Россия должна быть, – уверен политолог.