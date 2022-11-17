Каким должен быть ответ НАТО на ракетный удар по Польше — политолог

Ноябрь, 16 в 23:37

Не нужно сразу объявлять войну РФ из-за ракетного удара по Польше, но необходимо продемонстрировать более жесткую дипломатическую реакцию в сторону России.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил политолог Владимир Фесенко.

— Должно быть, как минимум, жесткое требование со стороны и НАТО, и Польши к России прекратить обстрелы приграничных территорий. Потому что речь идет об угрозах для этих стран, и есть уже негативные последствия. Это может быть минимальный ответ. Иначе попытки дипломатичности они могут воспринять как проявление слабости. И тогда они могут целенаправленно бить по польским территориям и странам НАТО, испытывая уже страны на прочность, — говорит эксперт.

Он предположил, что неофициально по дипломатическим каналам жесткие сигналы и со стороны Польши, и США, и НАТО в адрес России уже поступили.

Сейчас смотрят