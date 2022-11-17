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Факти / Україна

Якою має бути відповідь НАТО на ракетний удар по Польщі – політолог

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Якою має бути відповідь НАТО на ракетний удар по Польщі – політолог
Фото: Unsplash

Не потрібно одразу оголошувати війну РФ через ракетний удар по Польщі, але необхідно продемонструвати більш жорстку дипломатичну реакцію у бік Росії.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив політолог Володимир Фесенко.

– Має бути, як мінімум, жорстка вимога з боку і НАТО, і Польщі до Росії припинити обстріли прикордонних територій. Тому що йдеться про загрози для цих країн. І власне, є вже негативні наслідки. Це може бути мінімальна відповідь. Інакше спроби дипломатичності вони можуть сприйняти як прояв слабкості. І тоді вони можуть цілеспрямовано бити по польских територіях та країнах НАТО, випробовуючи вже на міцність, – говорить експерт.

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Він припустив, що неофіційно дипломатичними каналами жорсткі сигнали і з боку Польщі, і США, і НАТО на адресу Росії вже надійшли.

Зараз дивляться

– Обидві сторони – і Росія, і НАТО – уникають публічного конфлікту, тому що з обох боків є побоювання, що пряме військове протистояння може закінчитися ядерною війною. Але все одно публічна жорсткість на адресу Росія повинна бути, – переконаний політолог.

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