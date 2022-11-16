Зеленский ожидал созыв онлайн-саммита НАТО из-за ракетных атак Украины еще с 10 октября

Ноябрь, 16 в 19:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще с 10 октября очень хотел услышать позитивный ответ НАТО по срочному созыву онлайн-саммита относительно массированного обстрела Украины российскими ракетами и иранскими дронами.

— Я очень хотел, начиная с 10 октября услышать позитивный ответ Альянса, а я лично говорил со многими лидерами членов Альянса, включая генсека, относительно срочного созыва онлайн-саммита НАТО относительно вопросов массированного расстрела Украины, потому что по-другому нельзя сказать, российскими ракетами и иранскими дронами. Я не услышал этого ответа, — заявил Зеленский во время интервью журналистам в Киеве.

Глава государства также заявил, что во вторник, во время повторного массированного обстрела инфраструктуры Украины со стороны РФ украинские военные сработали отменно, сбив более 70% ракет. Однако, по его словам, он не услышал от западных партнеров позитивных оценок работы украинских Воздушных сил.

— Наше ПВО работало отменно, мы сбили большую часть ракет. Хочу их поблагодарить – они молодцы. Я хотел бы услышать от наших партнеров, что наши войска – молодцы. И на заседании G20, что наша армия (хорошо справилась, – Ред.). “Что-то” ударило по Польше. Это трагедия. Я хотел бы, чтобы мы понимали: этот форпост – Украина, ВСУ, наша реальная воздушная защита – живой щит всей восточной Европы. Это правда, и я хотел бы это вчера услышать. Но мы не услышали, — отметил он.