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Факти / Україна

Зеленський очікував скликання онлайн-саміту НАТО через ракетні атаки України ще з 10 жовтня

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Зеленський очікував скликання онлайн-саміту НАТО через ракетні атаки України ще з 10 жовтня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще з 10 жовтня дуже хотів почути позитивну відповідь НАТО щодо термінового скликання онлайн-саміту щодо масованого обстрілу України російськими ракетами та іранськими дронами.

– Я дуже хотів, починаючи з 10 жовтня почути позитивну відповідь Альянсу, а я особисто говорив з багатьма лідерами членів Альянсу, включаючи генсека, щодо термінового скликання онлайн-саміту НАТО щодо питань масованого розстрілу України, бо інакше не можна сказати, російськими ракетами та іранськими дронами. Я не почув цієї відповіді, – заявив Зеленський під час інтерв’ю журналістам у Києві.

Глава держави також заявив, що у вівторок під час повторного масованого обстрілу інфраструктури України з боку РФ українські військові спрацювали відмінно, збивши понад 70% ракет. Однак, за його словами, він не почув від західних партнерів позитивної оцінки роботи українських Повітряних сил.

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– Наше ППО працювало чудово, ми збили більшу частину ракет. Хочу їм подякувати – вони молодці. Я хотів би почути від наших партнерів, що наші війська – молодці. І на засіданні G20, що наша армія (добре впоралася, – Ред.). “Щось” вдарило по Польщі. Це є трагедія. Я хотів би, щоб ми розуміли: цей форпост – Україна, ЗСУ, наш реальний повітряний захист – живий щит усієї східної Європи. Це правда, і я хотів би це почути вчора. Але ми не почули, – зазначив він.

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Джерело: Офіс президента
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