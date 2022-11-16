ВСУ уничтожают логистику врага: поврежден железнодорожный мост в Запорожской области

Ноябрь, 16 в 19:46

Российские войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточения противника в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными.

Об этом сообщает Генштаб.

Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц в районе города Амвросиевка Донецкой области.

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— В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов, — говорится в сообщении.

Подтверждено успешное огневое поражение места расположения личного состава противника в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется.

Кроме того, отмечается, что в Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе наблюдаются значительные проблемы с водоснабжением.

Фото: ГУР