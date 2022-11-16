В Минобороны подтвердили освобождение Макеевки на Луганщине и показали село после “русского мира”

Ноябрь, 16 в 18:06

Министерство обороны Украины официально подтвердило освобождение села Макеевка в Луганской области, и показало, в каком состоянии российские военные оставили населенный пункт.

На видео можно увидеть полностью разрушенный населенный пункт — нет ни одного уцелевшего дома, вместо огорода — сплошные воронки от снарядов.

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Село было под оккупацию больше 8 месяцев. Кроме того, оккупанты после отхода продолжают обстреливать Макеевку изо всех видов артиллерии.

Также на ролике показывают уничтоженных оккупантов. Среди них было много наемников ПВК Вагнер, что говорит о важности населенного пункта для захватчиков.

Напомним, что сообщение от Луганской ОВА об освобождении Макеевки появилось три дня назад.

Фото: скрин с видео