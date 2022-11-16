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Факти / Україна

ЗСУ нищать логістику ворога: пошкоджено залізничний міст на Запоріжжі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні

Російські війська продовжують зазнавати втрат на території України. Так, у результаті вогневого ураження району зосередження противника у населеному пункті Денежникове Луганської області втрати ворога склали близько 50 осіб загиблими та пораненими.

Про це повідомляє Генштаб.

Також підтверджено ліквідацію 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб в районі міста Амвросіївка Донецької області.

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– В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів, – йдеться у повідомленні.

Підтверджено успішне вогневе ураження місця розташування особового складу противника в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо кількості втрат загарбників уточнюється.

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Крім того, зазначається, що у Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням.

Фото: ГУР

Джерело: Генштаб ЗСУ
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