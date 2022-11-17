РФ запустила ракети: у Дніпрі пролунав вибух
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Фото: Depositphotos
Уранці 17 листопада в Дніпрі пролунав вибух.
Інформацію про це з місця події повідомляють місцеві жителі.
Відразу після цього почали надходити повідомлення про те, що в частині міста зникло світло.
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Щойно на Півдні, Сході, Центрі та Півночі України почали лунати сирени, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про запуск ворогом ракет.
– Чотири перших ракети в повітрі. Бережімося, – закликав Віталій Кім.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.