РФ запустила ракети: у Дніпрі пролунав вибух

Листопад, 17 в 8:34

Уранці 17 листопада в Дніпрі пролунав вибух.

Інформацію про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Відразу після цього почали надходити повідомлення про те, що в частині міста зникло світло.

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Щойно на Півдні, Сході, Центрі та Півночі України почали лунати сирени, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про запуск ворогом ракет.

– Чотири перших ракети в повітрі. Бережімося, – закликав Віталій Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.