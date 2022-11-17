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Факты / Україна

Ситуация усугубляется: жителей Ивано-Франковска призывают ехать в село на зиму

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Фото: Unsplash

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к жителям многоэтажных жилых домов с призывом выехать в село на зиму. По его убеждению, ситуация с электроснабжением продолжит ухудшаться.

Об этом Марцинков сказал в эфире радио Західний полюс.

Мэр выразил убеждение, что может произойти такое, что света не будет несколько дней. Он добавил, что город готовит пункты обогрева для жителей многоэтажных домов, однако там не хватит места для всех желающих. Поэтому Марцинкив предлагает всем, кто имеет такую ​​возможность, переезжать в село.

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– Рекомендую найти местонахождение в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в деревнях. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах, – сказал мэр.

Кроме того, мэр призвал жителей близлежащих сел приютить женщин и детей из городских многоэтажек.

Марцинков добавил, что 53 многоэтажки во Франковске остались без отопления из-за российских обстрелов.

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