Ситуація погіршується: жителів Івано-Франківська закликають їхати до села на зиму

Листопад, 17 в 17:24

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів багатоповерхових житлових будинків з закликом виїхати до села на зиму. На його переконання, ситуація з електропостачанням продовжить погіршуватись.

Про це Марцінків сказав в етері радіо Західний полюс.

Мер висловив переконання, що може статись таке, що світла не буде по кілька днів. Він додав, що місто готує пункти обігріву для жителів багатоповерхових будинків, проте там може не вистачити місця для усіх охочих. Тому Марцінків пропонує усім, хто має таку можливість, переїжджати до села.

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– Рекомендую знайти місце перебування у сільській місцевості чи в індивідуальних будинках. Хтось може має родину, знайомих в селах. Бажано домовитися про проживання, дуже важко буде виживати у багатоквартирних будинках, – сказав міський голова.

Крім того, мер закликав жителів прилеглих сіл прихистити жінок та дітей з міських багатоповерхівок.

Марцінків додав, що 53 багатоповерхівки у Франківську залишились без опалення через російські обстріли.