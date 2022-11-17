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Факты / Україна

В Севастополе слышны взрывы – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Севастополе слышны взрывы – СМИ

В четверг, 17 ноября, в Севастополе прогремели взрывы.

Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий пишет проект Радио Свобода – Крым.Реалии.

Согласно опубликованным изданием данным, в 14:28 по Киеву в центральной части Севастополя слышен взрыв, который похож на срабатывание системы ПВО. 

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Позднее, в 14:43 в Севастополе было слышно еще четыре удаленных громких звука, которые похожи на выстрелы из орудий во время боевой подготовки оккупационных военных на полигоне. 

Также о звуках взрывов города пишет телеграм-канал ЧП/Севастополь. Подробностей произошедшего там не указывают. 

Кроме того корреспондент Крым.Реалии утверждает, что слышал громкий звук в 13:19. 

Оккупанты пока не сообщали о произошедшем. 

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Источник: Радио Свобода
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