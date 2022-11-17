В Севастополе слышны взрывы – СМИ
В четверг, 17 ноября, в Севастополе прогремели взрывы.
Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий пишет проект Радио Свобода – Крым.Реалии.
Согласно опубликованным изданием данным, в 14:28 по Киеву в центральной части Севастополя слышен взрыв, который похож на срабатывание системы ПВО.
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Позднее, в 14:43 в Севастополе было слышно еще четыре удаленных громких звука, которые похожи на выстрелы из орудий во время боевой подготовки оккупационных военных на полигоне.
Также о звуках взрывов города пишет телеграм-канал ЧП/Севастополь. Подробностей произошедшего там не указывают.
Кроме того корреспондент Крым.Реалии утверждает, что слышал громкий звук в 13:19.
Оккупанты пока не сообщали о произошедшем.