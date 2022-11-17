У Севастополі чути вибухи – ЗМІ

Листопад, 17 в 15:18

У четвер, 17 листопада, у Севастополі пролунали вибухи.

Про це із посиланням на свого кореспондента з місця подій пише проект Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Згідно з опублікованими виданням даними, о 14:28 за Києвом у центральній частині Севастополя чути вибух, який схожий на спрацювання системи ППО.

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Пізніше, о 14:43 у Севастополі було чути ще чотири віддалені гучні звуки, які схожі на постріли з гармат під час бойової підготовки окупаційних військових на полігоні.

Також про звуки вибухів у місті пише телеграм-канал ЧП/Севастополь. Подробиць того, що сталося, там не вказують.

Крім того, кореспондент Крим.Реалії стверджує, що чув гучний звук о 13:19.

Окупанти поки не повідомляли про те, що сталося.