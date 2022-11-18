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Факты / Україна

В Украине нет следов создания “грязной бомбы” – резолюция МАГАТЭ

Валентина Летяк, редактор ленты
МАГАТЕ
Фото: Getty Images

На территории Украины эксперты Международного агентства по атомной энергии не нашли следов “грязной бомбы”. Об этом говорится в резолюции совета управляющих МАГАТЭ от 17 ноября.

– Совет управляющих приветствует оценку генерального директора относительно того, что МАГАТЭ не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации, в трех местах в Украине, – говорится в документа.

В этой же резолюции Агентство снова призвало Россию немедленно вывести своих военных с территории Запорожской АЭС.

Инспекторы МАГАТЭ по запросу Киева еще 3 ноября завершили проверку на трех объектах в Украине и не обнаружили никаких признаков ядерной деятельности или материалов для создания так называемой грязной бомбы, о которой заявляла Россия.

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Источник: IAEA

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