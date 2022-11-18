Ноябрь, 18 в 18:55

Из-за развязанной РФ полномасштабной войны в Украине заминировано около 30% от всей ее территории.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук.

По его словам, площадь заминированных украинских территорий можно сопоставить по размеру с двумя территориями Австрии.

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– Процент заминированных территорий у нас сегодня составляет около 30% от всей территории Украины. А это, ориентировочно, две территории страны Австрия. Площадь и объемы заминирования выросли у нас в 10 раз по сравнению с довоенным периодом, — подчеркнул Сергей Крук.

Он уточнил, что сейчас активно производится очистка от взрывоопасных предметов деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей. Разминированию подлежат более 8 тыс. кв. км: около 7 тыс. – в Херсонской области и до 1,5 тыс. – в Николаевской области.

В этих регионах сейчас работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС, взаимодействующих с местными военно-гражданскими администрациями. Основная задача ГСЧС – запустить там системы жизнеобеспечения и оказать помощь гражданам.

– Функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создаются гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область, — уточнил Крук.

В Херсонскую и Николаевскую области прибыли инженерные и аварийно-спасательные подразделения. Они обследуют дороги и объекты, взаимодействуют с энергетиками.

Сергей Крук выразил надежду, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях удастся восстановить электроснабжение и системы жизнеобеспечения.

По его оценкам, полноценную жизнь на территории Херсонской области удастся запустить в течение нескольких месяцев.

Недавно в Национальной полиции сообщали, что в Херсоне и области остается большая опасность из-за оставленных российскими оккупантами мин, взрывоопасных предметов и артиллерийских снарядов. Кроме того, там есть проблемы с энергообеспечением, связью и водоснабжением. Поэтому местным жителям советуют возвращаться домой только после объявления ОВА.