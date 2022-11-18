Листопад, 18 в 18:55

Через розв’язану РФ повномасштабну війну в Україні заміновано близько 30% від усієї її території.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук.

За його словами, площу замінованих українських територій можна співставити за розміром з двома територіями Австрії.

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– Відсоток замінованих територій у нас сьогодні становить близько 30% від усієї території України. А це орієнтовно дві території країни Австрія. Площа та об`єми замінування зросли в нас у 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом, – наголосив Сергій Крук.

Він уточнив, що зараз активно проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів деокупованих територій Херсонщини та Миколаївщини. Розмінуванню підлягають понад 8 тис. квадратних кілометрів: близько 7 тис. – на Херсонщині та до 1,5 тис. – на Миколаївщині.

У цих регіонах зараз працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС, які взаємодіють із місцевими військово-цивільними адміністраціями. Основна задача ДСНС – запустити там системи життєзабезпечення та надати допомогу громадянам.

– Функціонують пожежно-рятувальні підрозділи, на базі яких створюються гуманітарні хаби, звідки роздається допомога, що прибуває на Херсонщину, – уточнив Крук.

На Херсонщину та Миколаївщину прибули інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи. Вони обстежують дороги та об’єкти, взаємодіють із енергетиками.

Сергій Крук висловив сподівання, що найближчими днями на деокупованих територіях вдасться відновити електропостачання та системи життєзабезпечення. За його оцінками, повноцінне життя на території Херсонщини вдаться запустити за декілька місяців.

Нещодавно в Національній поліції повідомляли, що в Херсоні та області залишається велика небезпека через залишені російськими окупантами міни, вибухонебезпечні предмети та артилерійські снаряди. Крім того, там є проблеми з енергозабезпеченням, зв’язком та водопостачанням. Тому місцевим жителям радять повертатися додому лише після відповідного оголошення ОВА.