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Факты / Україна

Как вернуться домой после деоккупации и подать заявку на обследование саперами

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Как вернуться домой после деоккупации и подать заявку на обследование саперами
Фото: Getty Images

Возвращение на только что освобожденные от российских оккупантов украинские территории может быть опасным.

К сожалению, уже есть множество примеров, когда враг минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших. Поэтому предосторожность должна быть прежде всего.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций дали советы, как безопасно возвращаться на деоккупированные территории. Прежде всего украинцам настоятельно рекомендуют дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС.

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Но если вы уже решили возвращаться в освобожденный город или поселок в свой дом, то необходимо обратиться в местные органы власти.

Они предоставят информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.

Если таких данных не будет, нужно самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении Разминирование Украины. Загрузить его можно на Android и Apple.

После авторизации появится возможность сообщить саперам о вероятной угрозе в вашем доме и в режиме онлайн следить за статусом заявки.

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Источник: ГСЧС
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