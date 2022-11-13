Как вернуться домой после деоккупации и подать заявку на обследование саперами
Возвращение на только что освобожденные от российских оккупантов украинские территории может быть опасным.
К сожалению, уже есть множество примеров, когда враг минировал жилые дома, гражданские автомобили и даже тела погибших. Поэтому предосторожность должна быть прежде всего.
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций дали советы, как безопасно возвращаться на деоккупированные территории. Прежде всего украинцам настоятельно рекомендуют дождаться разрешения от органов местной власти и проверки местности пиротехническими подразделениями ГСЧС.
Но если вы уже решили возвращаться в освобожденный город или поселок в свой дом, то необходимо обратиться в местные органы власти.
Они предоставят информацию об обследовании вашего дома и территории вокруг на наличие взрывоопасных предметов.
Если таких данных не будет, нужно самостоятельно подать заявку на обследование дома специалистами ГСЧС по номеру 101 или в мобильном приложении Разминирование Украины. Загрузить его можно на Android и Apple.
После авторизации появится возможность сообщить саперам о вероятной угрозе в вашем доме и в режиме онлайн следить за статусом заявки.