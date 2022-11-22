В планах РФ есть наступление из Беларуси: Арестович назвал возможные направления

Ноябрь, 21 в 23:16

В планах российского командования есть возможное наступление из Беларуси на территорию Украины.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским политиком Марком Фейгиным.

– Один вариант – Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Они рассматривают серьезно, прикидывают такую ​​возможность, – отметил советник ОП.

Кроме того, он добавил, что основная масса российских мобилизованных, которые сейчас тренируются на территории Беларуси, готовятся к отправке на Донбасс.

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— Что касается белорусской армии, я вообще очень сомневаюсь в ее участии. Они дали недвусмысленный месседж, что не хотят участвовать в этом, — отметил Арестович.

Напомним, что недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после выхода из Херсона российские захватчики могут либо перебросить силы на Донбасс, либо попытаться осуществить наступление с Беларуси на Сумскую и Черниговскую области.