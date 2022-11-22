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Факти / Україна

У планах РФ є наступ з Білорусі: Арестович назвав можливі напрямки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

У планах російського командування є можливий наступ із Білорусі на територію України.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським політиком Марком Фейгіним.

– Один варіант – Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість, – зазначив радник ОП.

Крім того, він додав, що основна маса російських мобілізованих, які зараз тренуються на території Білорусі, готуються до відправки на Донбас.

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– Щодо білоруської армії, я взагалі дуже сумніваюся в її участі. Вони дали недвозначний меседж, що не хочуть брати у цьому участь, – зазначив Арестович.

Нагадаємо, що нещодавно в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після виходу з Херсону російські загарбники можуть або перекинути сили на Донеччину, або спробувати здійснити наступ з Білорусі на Сумщину та Чернігівщину.

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