Жгут костры, чтобы согреться, и выдают свои позиции: Череватый о мобилизованных РФ

Ноябрь, 22 в 9:02

Новые российские мобилизованные, которых перебрасывают на Донбасс, плохо экипированы. Чтобы согреться, они жгут костры и таким образом раскрывают свои позиции для украинской артиллерии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

– Новые мобилизованные еще не научились, как правильно маскироваться. Они имеют плохую амуницию, поэтому разжигают костры и курят в окопах, раскрывая свои позиции для артиллерии ВСУ, – рассказал он.

По словам Сергея Череватого, украинские военные видят на пленных и уничтоженных российских оккупантах некачественную одежду, которая пропускает холод, и непригодную для холодной погоды обувь.

Сейчас смотрят

В целом за прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты меньше атаковали из-за ухудшения погодных условий. Однако количество артиллерийских обстрелов не уменьшилось.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после потери Херсона российские оккупационные войска концентрируют свои силы на Востоке Украины. Самым горячим участком фронта является Донецкая область.