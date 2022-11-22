Палять багаття, щоб зігрітися, і видають свої позиції: Череватий про мобілізованих РФ

Листопад, 22 в 9:02

Нові російські мобілізовані, яких перекидають на Донбас, погано екіпіровані. Щоб зігрітися, вони палять багаття і в такий спосіб розкривають свої позиції для української артилерії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Нові мобілізовані ще не навчились, як правильно маскуватися. Вони мають погану амуніцію, тому розпалюють багаття і курять в окопах, розкриваючи свої позиції для артилерії ЗСУ, – розповів він.

За словами Сергія Череватого, українські військові бачать на полонених та знищених російських окупантах неякісний одяг, що пропускає холод, та непридатне для холодної погоди взуття.

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Загалом минулої доби на Донбасі російські окупанти менше атакували через погіршення погодних умов. Однак кількість артилерійських обстрілів не зменшилася.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що після втрати Херсону російські окупаційні війська концентрують свої сили на Сході України. Найгарячішою ділянкою фронту наразі є Донецька область.