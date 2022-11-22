В Украину вернули тела 33 погибших защитников
Фото: Depositphotos
Сегодня, 22 ноября, произошла очередная передача погибших военных ВСУ. Домой вернули тела еще 33 защитников.
– Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 33 защитников, — сообщает Минреинтеграции.
Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подчеркнул, что процесс переговоров о возвращении родным тел погибших воинов не прекращается.
Всего удалось вернуть 696 тел погибших украинцев.
Сейчас смотрят
Для украинцев работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Обратиться можно также непосредственно к Олегу Котенко по номеру: (099) 792-01-26.
В выходные можно писать в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.