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Факти / Україна

В Україну повернули тіла 33 загиблих захисників

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 22 листопада, відбулася чергова передача загиблих військових ЗСУ. Додому повернули тіла ще 33 захисників.

– Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників, – повідомляє Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що процес переговорів щодо повернення рідним тіл загиблих воїнів триває постійно.

Загалом вдалося повернути 696 тіл загиблих українців.

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Для українців працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Звернутися можна також безпосередньо до Олега Котенка за номером: (099) 792-01-26.

У вихідні можна писати у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

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