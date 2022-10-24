Октябрь, 24 в 16:50

Уже восемь месяцев в Украине продолжается полномасштабная война. Тысячи украинских военнослужащих героически защищают и отвоевывают каждый захваченный клочок родной земли.

К сожалению, вооруженные конфликты приводят к большому количеству жертв. В Украине же предусмотрена единовременная денежная помощь семьям погибших героев.

Кто может получить единовременную денежную помощь, как это сделать и что она предусматривает — далее в материале Фактов ICTV.

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Что это за помощь

30 августа 2022 года вступило в силу постановление Об утверждении порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи.

Постановление определяет порядок выплат в случае гибели военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях либо обеспечивали осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, или умерших вследствие ранения.

В случае гибели военнослужащего во время исполнения военной службы получить денежную помощь имеют право члены семьи, родители и иждивенцы погибшего.

Семьи погибших могут получить единовременную денежную помощь 15 млн грн. Эта сумма делится равными частями на всех получателей.

Как семье погибшего получить помощь

Семья погибшего должна обратиться в орган военного управления оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины, воинской части или другого учреждения Нацгвардии по последнему месту прохождения военной службы погибшего военнослужащего.

Там нужно подать документы:

заявление каждого совершеннолетнего члена семьи, родителей и иждивенцев погибшего, которые имеют право на получение пособия, а в случае наличия малолетних и/или несовершеннолетних детей — другого из родителей или опекунов либо попечителей детей о выплате единовременной денежной помощи;

выписка из приказа об исключении погибшего военнослужащего, военнообязанного или резервиста из списков личного состава воинской части;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

К заявлению также прилагаются копии:

документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах гибели (смерти) военнослужащего;

свидетельства о смерти;

свидетельства о рождении военнослужащего (для выплаты денежной помощи родителям погибшего);

свидетельства о браке (для выплаты пособия жене или мужу);

свидетельство о рождении ребенка (для выплаты пособия ребенку погибшего).

Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи документов.

Кроме того, если кто-то из получателей отказывается от своей денежной доли, ее распределяют между другими получателями.

Заявление об отказе от получения пособия должно быть нотариально заверено.

После подачи документов руководитель уполномоченного органа в 10-дневный срок подает главному органу военного управления Нацгвардии вывод о возможности денежной помощи семье погибшего.

После принятия решения о назначении ОГД Главное управление НГУ (при наличии соответствующих средств госбюджета) осуществляет перевод денег на счета уполномоченных органов в учреждениях Государственной казначейской службы Украины.

После этого помощь будет начислена на счета родственникам погибшего.

Когда денежное пособие не выплачивают

Семья не имеет права на единовременное денежное пособие, если гибель, ранение, заболевание или инвалидность военнослужащего являются следствием: