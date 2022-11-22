Який ефект матиме для Росії статус країни-терориста – Подоляк пояснив

Листопад, 22 в 20:59

Для Російської Федерації статус країни-терориста позначиться, перш за все, репутаційно, адже Кремль не зможе бути спонсором та партнером багатьох заходів, через які мала вплив на інші держави.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

– Партнери приймуть рішення абсолютно проукраїнське. Тобто Росію буде названо країною-терористом, це важливо. По-друге, це репутаційно вкрай негативно відбиватиметься на Росії, бо така країна, яка є країною-терористом, не зможе бути спонсором спортивних, культурних, політичних заходів, – пояснив радник керівника ОП.

За його словами, Кремль має вплив на еліти інших держав саме через заходи такого типу, оскільки у минулому Росія завжди була спонсором міжнародних заходів, але тепер цього більше не буде.

Зараз дивляться

– Також це буде маркером для інших держав, що з країною-терористом репутаційно не потрібно мати ніяких стосунків. І це стосуватиметься не лише Європи, – додав Михайло Подоляк.

Раніше голова Служби безпеки Британії MI5 Кен МакКаллум заявив, що здатності Росії шпигувати в Європі було завдано найзначнішого стратегічного удару в новітній історії після скоординованого видворення дипломатів через російське вторгнення в Україну.