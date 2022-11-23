Французы отрицали до последнего, немцы считали, что все закончится быстро — Джонсон о позиции стран ЕС перед вторжением РФ

Ноябрь, 23 в 8:00

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, как к угрозе относились европейские страны до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ накануне 24 февраля.

Джонсон заявил, что позиция некоторых западных стран к началу полномасштабной войны очень отличалась от нынешней, когда страны ЕС оказывают жесткую поддержку Украине.

– В определенный момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина пала, – сказал экс-премьер Британии со ссылкой на экономические причины для такой позиции.

Также, по словам Джонсона, французы до последнего отрицали угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. Политик подверг критике первоначальную реакцию Италии на угрозу, сказав, что тогдашнее правительство Марио Драги в какой-то момент утверждало, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем, оправдывая это своей огромной “зависимостью” от российских энергоносителей.

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Джонсон добавил, что после 24 февраля позиция европейских стран быстро изменилась, и приветствовал жесткие санкции ЕС против страны-агрессора во главе с президентом Владимиром Путиным.