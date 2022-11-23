Французи заперечували до останнього, німці вважали, що все закінчиться швидко, – Джонсон про позицію країн ЄС перед вторгненням РФ
Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як до загрози ставилися європейські країни перед повномасштабним вторгненням країни-агресора РФ напередодні 24 лютого.
Джонсон заявив, що позиція деяких західних країн до початку повномасштабної війни дуже відрізнялася від нинішньої, коли країни ЄС надають тверду підтримку Україні.
– У певний момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала, — сказав експрем’єр Британії з посиланням на економічні причини для такої позиції.
Також, за словами Джонсона, французи до останнього заперечували загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політик розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу, сказавши, що тодішній уряд Маріо Драґі у якийсь момент стверджував, що не зможе підтримати позицію, яку ми займаємо, виправдовуючи це своєю “величезною” залежністю від російських енергоносіїв.
Джонсон додав, що після 24 лютого позиція європейських країн швидко змінилася, і привітав жорсткі санкції ЄС проти країни-агресора на чолі із президентом Володимиром Путіним.
– Німці, французи, італійці, Джо Байден — усі побачили, що вибору просто немає. Тому що ви не можете домовитися з цією людиною, – сказав Джонсон.