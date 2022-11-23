Французи заперечували до останнього, німці вважали, що все закінчиться швидко, – Джонсон про позицію країн ЄС перед вторгненням РФ

Листопад, 23 в 8:00

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, як до загрози ставилися європейські країни перед повномасштабним вторгненням країни-агресора РФ напередодні 24 лютого.

Джонсон заявив, що позиція деяких західних країн до початку повномасштабної війни дуже відрізнялася від нинішньої, коли країни ЄС надають тверду підтримку Україні.

– У певний момент німці вважали, що якщо це станеться, що стане катастрофою, то було б краще, якби все це закінчилося швидко, а Україна впала, — сказав експрем’єр Британії з посиланням на економічні причини для такої позиції.

Також, за словами Джонсона, французи до останнього заперечували загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Політик розкритикував початкову реакцію Італії на загрозу, сказавши, що тодішній уряд Маріо Драґі у якийсь момент стверджував, що не зможе підтримати позицію, яку ми займаємо, виправдовуючи це своєю “величезною” залежністю від російських енергоносіїв.

Зараз дивляться

Джонсон додав, що після 24 лютого позиція європейських країн швидко змінилася, і привітав жорсткі санкції ЄС проти країни-агресора на чолі із президентом Володимиром Путіним.