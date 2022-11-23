Ноябрь, 23 в 12:37

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Россия активно готовится к обороне оккупированного ею Крымского полуострова.

В частности, агрессоры создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

– Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района, – рассказал он в комментарии Укринформу.

Черняк подчеркнул, что для оккупантов это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма станет зоной поражения ВСУ.

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Однако, по его словам, военная разведка Украины пока не фиксирует эвакуацию захватчиков с севера Крымского полуострова.

Рассказывая об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель разведки отметил, что большинство из них пытаются попасть не в оккупированный Крым, а сразу в соседнюю Россию.

– Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину, – сказал Черняк.

Между тем, захватчики пытаются держать корабли Черноморского флота, военную технику в Крыму под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны, в частности наземных систем.

– Надеются, что это хоть как-то сможет спасти их от курения в запрещенных местах и ​​несоблюдения правил безопасности, – добавил представитель ГУР.

Напомним, защитники Украины 11 ноября освободили Херсон, который был оккупирован с марта.