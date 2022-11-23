Листопад, 23 в 12:37

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що Росія активно готується до оборони окупованого нею Кримського півострова.

Зокрема, агресори створюють позиційні райони на півночі Джанкойского району.

– Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району, – розповів він у коментарі Укрінформу.

Черняк підкреслив, що для окупантів це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму стане зоною ураження ЗСУ.

Зараз дивляться

Однак, за його словами, воєнна розвідка України поки що не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова.

Розповідаючи про евакуацію росіян та колаборантів з Херсонської та Запорізької областей, представник розвідки зауважив, що більшість з них намагається потрапити не в окупований Крим, а одразу в сусідню Росію.

– Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України, – сказав Черняк.

Тим часом загарбники намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку в Криму під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема – наземних систем.

– Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки, – додав представник ГУР.

Нагадаємо, захисники України 11 листопада звільнили Херсон, який був окупований з березня.